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        Haberler Spor Basketbol TOFAŞ: 93 - Petrolina AEK: 61 | MAÇ SONUCUTOFAŞ: 93 - Petrolina AEK: 61 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ: 93 - Petrolina AEK: 61 | MAÇ SONUCU

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK takımını 93-61 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 23:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 23:01
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        TOFAŞ, evinde farklı kazandı!
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        TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Petrolina AEK'i 93-61 yendi.

        Bu sonuçla TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

        TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2

        Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16

        1. Periyot: 18-13

        Devre: 46-39

        3. Periyot: 69-51

        4. Periyot: 93-61

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