        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi TOFAŞ - Alba Berlin: 90-94 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ - Alba Berlin: 90-94 (MAÇ SONUCU)

        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında evinde Alman ekibi Alba Berlin'e 94-90 yenildi. Rakibi karşında son periyoda 8 sayı farkla önde giren temsilcimiz, bu üstünlüğünü koruyamayarak son 16'ya mağlubiyetle başladı.

        Giriş: 20.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:30
        TOFAŞ son periyotta yıkıldı!
        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibine kendi sahasında 94-90 mağlup oldu.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

        TOFAŞ: Perez 23, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 5, Blazevic 12, Besson 15, Floyd 21, Özgür Cengiz, Whaley 3, Kidd 2, Lewis, Furkan Korkmaz 3

        Alba Berlin: Griesel 2, Mattisseck 6, Hermannsson 12, Agbakoko 4, Bean 7, Delow 18, Kayil 16, Wood 10, Roberts 13, Echodas 4, Hundt 2

        1. Periyot: 20-12

        Devre: 43-34

        3. Periyot: 68-60

