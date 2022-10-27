Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımını 90-63 yendi.

Hızlı başladığı karşılaşmada Milaknis ve Berk Uğurlu ile etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 15-4 üstünlük yakaladı. Rakibini iyi savunan ve hücumda da hareketli bir görüntü sergileyen Bursa ekibi, Gray ve Toure'nin de devreye girmesiyle farkı açtı ve ilk çeyreği 28-8 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe kontrollü başlayan TOFAŞ, kenardan gelen Williams ve Emre Tanışan'ın da skor katkısıyla 15. dakikayı farkı koruyarak geçti: 35-15. Macaristan temsilcisi bu oyun karşısında bir türlü reaksiyon gösteremeyince mavi-yeşilliler kontrolü tamamen ele geçirdi ve soyunma odasına 49-24 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber iki takım da tempoyu düşürdü. Skoru kabullenmiş bir görüntüyle parkede mücadele eden Falco Vulcano Szombathely karşısında TOFAŞ, özellikle Toure'nin sayılarıyla farkı açmayı sürdürdü ve final periyoduna 29 sayılık skor avantajıyla gitti: 70-41.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken TOFAŞ, sahadan 90-63 galip ayrıldı.