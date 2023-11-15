TOFAŞ, Murcia'ya farklı kaybetti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında TOFAŞ, deplasmanda İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 115-89 yenildi.

Murcia kentindeki Palacio de los Deportes'te oynanan müsabakanın ilk periyodunu 31-21 geride kapatan Bursa temsilcisi, devre arasına da 54-44 geride girdi.

İkinci yarıda farkın açılmasına engel olamayan TOFAŞ üçüncü çeyreği 85-66 geride bitirirken, sahadan da 115-89 mağlup ayrıldı.

TOFAŞ'ta süre alan oyunculardan Caleb Homesley ile Cassius Winston 17'şer, Zeljko Sakic 13, Mustafa Kurtuldum 11, Austin Wiley ve J.J O'Brien 10'ar, Omar Prewitt 7, Özgür Cengiz ve Luke Maye ikişer sayı ile mücadele etti.

Tüm oyuncularının skora katkı verdiği ev sahibi takımda 18 sayı üreten Troy Caupain, maçın en skoreri oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki 2. yenilgisini yaşadı. UCAM Murcia ise ikinci galibiyetini aldı.

Bursa temsilcisi, 4. haftada 29 Kasım Çarşamba günü yine deplasmanda İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımıyla karşılaşacak.