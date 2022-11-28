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Tofaş’ın Ar-Ge yetkinliklerini arttırma stratejisi kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) devreye aldığı ürün geliştirme ve yazılım şubesi faaliyete başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Tofaş, yeni merkezle birlikte Stellantis dünyasındaki farklı marka ve modeller için mühendislik, sanal/fiziksel doğrulamalar yapılması, prototiplenmesi gibi birçok farklı alanda üstlendiği sorumlulukları, otomotiv yazılımı alanında daha ileri bir boyuta taşıyacak.

Yeni merkez, veri bilimi ve yapay zekâ uygulamaları ile akıllı araç mimarisi, otonom/sürücüsüz araç çözümleri, bağlanırlık çözümleri, otomotiv siber güvenliği ve filo yönetim ve optimizasyon algoritmaları üzerinde çalışacak.

Yeni merkezde Tofaş, Fiat Connect uygulaması ile pazara sunduğu bağlanırlık çözümlerini yeni nesil araç platformları üzerinde geliştirerek, müşterilerinin araçlarla etkileşimini artırmaya devam edecek.

'KÜRESEL İHTİYACA YANIT VERECEĞİZ'

Tofaş Ceo’su Cengiz Eroldu, müşterilerin araçlarla olan etkileşiminin, gelişen dijital teknolojiler ve daha çok yazılım ile şekillendiğini kaydederek, "Araçların kesintisiz bir bağlanırlık ortamı sunmaları, daha akıllı ve sürücü tercihlerinin farkında olmaları bekleniyor. Bu gelişime bağlı olarak, Ar-Ge yeteneğimizin bağlanabilirlik, bilgi eğlence, tahrik sistemleri kontol yazılımları ve ileri sürüş desteği alanlarında gelişmesini, Tofaş’ın Ar-Ge stratejisinin temel unsurları olarak benimsedik" dedi.

Yeni merkezi küresel boyutta hizmet vereceğini vurgulayan Eroldu, "İzmir’de faaliyete başlayan “Otomotiv Yazılımları Geliştirme Şubesi’ ile Stellantis’in yazılım merkezli büyüme stratejisinin bir parçası olarak küresel ihtiyaca yanıt vermeyi de planlıyoruz. Tofaş Ar-Ge’nin iç ve dış kaynaklardan oluşan mevcut 800 kişilik kadrosunu 5 yıllık plan içerisinde mühendislik şirketleri ve serbest yazılımcıları dahil ederek büyütecek, çok daha geniş bir Ar-Ge ekosistemi ile çalışma ve Ar-Ge ihracatımızı arttırma yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Tofaş Ar-Ge Merkezi; oluşumundan bu yana pek çok ürün geliştirme projesi üzerinde çalıştı. Doblo, Fiorino ve Egea gibi küresel modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlendi.