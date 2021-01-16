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Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistanı için çalışmalara başladığını duyurdu. Araç İçi Sesli Asistan Projesi'nin, sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacağı kaydedildi. Projenin, ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi Sestek ile birlikte hayata geçirileceği öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, Tofaş Fabrikası’nda üretilen binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek olan sesli asistan uygulamasının geliştirilmesine TÜBİTAK da finansal destek sağlayacak.

Yapay zeka destekli “Araç İçi Sesli Asistan Projesi”nin Fiat araç kullanıcılarına, rota ve yol durum bilgisi vereceği, kullanıcısının sürüş karakteristiğine özel öneriler sunacağı ve anlık sesli uyarılar ile sürüş güvenliklerini destekleyecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, şirketin başlatmış olduğu dijital ve teknolojik dönüşüm faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Çetinoğlu "Araç İçi Sesli Asistan Projesi yenilikçi bakış açımızı yansıtmasının yanında, araçtan alınan verileri işleyerek kullanıcıya sesli destek veren ilk yerli asistan olarak da fark yaratacak. Proje kapsamında geliştireceğimiz araç içi sesli asistan teknolojisi sayesinde kullanıcılar, otomobilleriyle sesli etkileşim kurabilecek. Uygulamanın bilinen sanal asistanlardan en büyük farkı otomobilden çekilecek çok sayıda anlık veriyi analiz edebilecek olması. Bu sayede geri bildirimler ve analizlerden yola çıkılarak, kullanıcıya destek olacak bilgiler de sunuluyor olacak. Araç İçi Sesli Asistan, söylenenleri anlamlandırarak gerekli cevaplarla dönüş yapabilecek ve ek bilgiye ihtiyaç duyduğunda, sürücüye çeşitli sorular yönelterek detaylı bilgi talep edebilecek” diye konuştu.

Araç İçi Asistan uygulamasının ilerleyen dönemde “Fiat Yol Arkadaşım Connect” bağlantılı araç teknolojisine entegre edileceği açıklandı.