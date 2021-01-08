Tofaş’ın toplamda 1.2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği ve Avrupa pazarlarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin 2021 fiyatları açıklandı.

2015 yılından beri yollarda olan Egea 2020'nin son çeyreğinde makyaj operasyonu geçirmiş ve seriye Cross isimli yeni bir donanım paketi eklenmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın tüm versiyonları yüzde 45-50 ÖTV diliminde yer alıyor. Tüm motorlar Euro 6D ile uyumlu olacak şekilde yenilenirken, satışa sunulan 4 motor seçeneğinin ise ilk başta sadece manuel şanzıman ile satın alınabileceği kaydedildi.

OTOMATİK VİTES İKİNCİ YARIDA GELECEK

Otomatik vites geliştirme sürecinin devam ettiğine yönelik bilgi verilirken, otomatik şanzımanın yılın ikinci yarısı satışa sunulacağı belirtildi.

Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneğini oluşturuyor. Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.

Egea'nın makyaj operasyonu ile birlikte donanım paketlerinde de yenilenmeye gidildi. Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak Egea da, bu üç versiyonda da Plus isimli ara paketler yer alıyor.

130 BİN 900 TL'DEN BAŞLIYOR

Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda 130 bin 900 TL olarak belirlendi. En üst paket ise 224 bin 900 TL'den satılacak.

Hatchback karoser seçeneği ise 145 bin 900 TL ile 232 bin TL aralığında fiyatlar ile satışa sunulacak.

Station wagon Egea ise 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Bu versiyonda en üst seçeneği 232 bin TL'lik seçenek oluşturuyor.

Egea'nın yeni gövde seçeneği Cross ise 1.4 litrelik motor seçeneği ile 154 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini alacak. Cross'ta en üst seçenek olan 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor seçeneği ise 232 bin TL'den satılıyor olacak.

Fiat'tan yapılan açıklamada, yeni Egea'nın detaylı fiyat listesi şu şekilde açıklandı;