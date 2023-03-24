"2030'A KADAR 1 MİLYON ÜRETECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "27 Mart'a kadar inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer. Bunlar piyasaya yeni giren bir araç için muazzam sayılar. Bu neyi gösteriyor? Milletimizin Togg'a olan güvenini, teveccühünü gösteriyor. Milletimiz bu projenin, heyecanın ortağı, asıl sahibi. 2012'den beri ülkemizde satılan elektrikli otomobil sayısı 14 bin 780. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının beş katı kadar siparişi sadece altı günde aldı. Togg'un oluşturduğu hava sayesinde ülkemiz elektrikli araçlara geçitşe en hızlı mesafe kat eden ülkelerinden biri olacak. Tabii biz otomoil diyoruz ama üreticileri akıllı cihaz diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun." dedi.