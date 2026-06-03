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        Haberler Bilgi Ekonomi TOGG FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2026: TOGG T10X ve T10F ne kadar, kaç TL? TOGG 2026 haziran kampanyası fiyat listesi açıklandı!

        TOGG fiyat listesi 2026: Haziran ayı TOGG T10X ve T10F ne kadar?

        Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili TOGG, Haziran 2026 dönemine özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. Özellikle sıfır faizli kredi desteğiyle dikkat çeken kampanya kapsamında T10X ve T10F modellerinde 1 milyon TL'ye kadar 12 ay vadeli finansman imkânı sunuluyor. Peşinat tutarlarının düşmesi ve 6 aylık ücretsiz şarj avantajının eklenmesiyle birlikte, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar öne çıkıyor. Peki TOGG Haziran 2026 fiyatları ne kadar, kampanya şartları neler? İşte TOGG 2026 haziran kampanyası fiyat listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        1

        Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kazanırken, TOGG Haziran 2026’ya özel hazırladığı yeni kampanyayla dikkatleri üzerine çekti. T10X ve T10F modellerini kapsayan finansman desteğinde 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunulurken, düşük peşinat avantajı da araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ücretsiz şarj desteğinin de yer aldığı kampanyayla birlikte güncel TOGG fiyat listesi ve ödeme detayları merak konusu oldu. İşte bilgiler...

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        TOGG HAZİRAN KAMPANYASINI DUYURDU

        TOGG, Haziran 2026 kampanyası kapsamında sunduğu finansman destekleriyle elektrikli otomobil almak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle T10X ve T10F modellerinde uygulanan sıfır faizli kredi seçenekleri dikkat çekerken, farklı donanım paketlerine göre değişen ödeme planları da kullanıcıların gündeminde yer alıyor. 48 aya varan vade seçenekleri, yüksek kredi limitleri ve kurumsal müşterilere yönelik özel desteklerle birlikte Togg’un güncel fiyat listesi ve kampanya detayları merak ediliyor.

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        TOGG FİYAT LİSTESİ

        Model İsmİ Güncel Fİyatı Kampanyalı Fİyatı
        T10X 1.869.048 TL -
        T10F 1.884.980 TL
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        T10X FİYATLARI

        Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsİye Edİlen Anahtar Teslİm Fİyat Kampanyalı Fİyat
        Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.869.048 TL -
        Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.179.668 TL -
        Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL -
        Elektrikli V2 4More Obsidiyen 3.218.057 TL
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        T10X OPSİYON FİYATLARI

        Opsİyon Türü Fİyat Paket
        19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
        Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1
        Kış Paketi 25.000 TL V2
        Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
        22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2
        Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2
        Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2
        Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More
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        T10F FİYATLARI

        Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsİye Edİlen Anahtar Teslİm Fİyat Kampanyalı Fİyat
        Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL -
        Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL -
        Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL -
        Elektrikli V2 4More 3.217.857 TL
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        T10F OPSİYON FİYATLARI

        Opsİyon Türü

        Kaynak: TOGG

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