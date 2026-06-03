Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kazanırken, TOGG Haziran 2026’ya özel hazırladığı yeni kampanyayla dikkatleri üzerine çekti. T10X ve T10F modellerini kapsayan finansman desteğinde 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunulurken, düşük peşinat avantajı da araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ücretsiz şarj desteğinin de yer aldığı kampanyayla birlikte güncel TOGG fiyat listesi ve ödeme detayları merak konusu oldu. İşte bilgiler...