TOGG fiyat listesi 2026: Haziran ayı TOGG T10X ve T10F ne kadar, satış fiyatı ne?
Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili TOGG, Haziran 2026 dönemine özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. Özellikle sıfır faizli kredi desteğiyle dikkat çeken kampanya kapsamında T10X ve T10F modellerinde 1 milyon TL'ye kadar 12 ay vadeli finansman imkânı sunuluyor. Peşinat tutarlarının düşmesi ve 6 aylık ücretsiz şarj avantajının eklenmesiyle birlikte, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar öne çıkıyor. Peki TOGG Haziran 2026 fiyatları ne kadar, kampanya şartları neler? İşte TOGG 2026 haziran kampanyası fiyat listesi...
Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kazanırken, TOGG Haziran 2026’ya özel hazırladığı yeni kampanyayla dikkatleri üzerine çekti. T10X ve T10F modellerini kapsayan finansman desteğinde 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunulurken, düşük peşinat avantajı da araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ücretsiz şarj desteğinin de yer aldığı kampanyayla birlikte güncel TOGG fiyat listesi ve ödeme detayları merak konusu oldu. İşte bilgiler...
TOGG HAZİRAN KAMPANYASINI DUYURDU
TOGG, Haziran 2026 kampanyası kapsamında sunduğu finansman destekleriyle elektrikli otomobil almak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle T10X ve T10F modellerinde uygulanan sıfır faizli kredi seçenekleri dikkat çekerken, farklı donanım paketlerine göre değişen ödeme planları da kullanıcıların gündeminde yer alıyor. 48 aya varan vade seçenekleri, yüksek kredi limitleri ve kurumsal müşterilere yönelik özel desteklerle birlikte Togg’un güncel fiyat listesi ve kampanya detayları merak ediliyor.
TOGG FİYAT LİSTESİ
T10X FİYATLARI
T10X OPSİYON FİYATLARI
T10F FİYATLARI