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TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar ön sipariş yapıldı?

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un ön siparişleri 16 Mart itibarıyla başladı. Birçok kişi tarafından yoğun talep gören TOGG siparişleri 27 Mart tarihinde sona eriyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura sonuçlarının açıklanmasıyla ilk etapta 20 bin araç sahibine teslim edilecek. İşte TOGG başvuru, ön sipariş sayıları ve başvuru detaylar...

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  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

    TOGG ön siparişlerinin 16 Mart itibarıyla başladı. Başvurularının başlamasının ardından TOGG sahibi olmak için sıraya girerken, başvuru sayıları merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ön sipariş sayılarını açıkladı. Peki, "TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?" İşte ayrıntılar...
  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

    TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

    Yerli ve milli otomobil Togg’un satışa başlayacağı ilk modeli T10X için ön siparişleri alınmaya başladı. TOGG T10X  ön siparişleri, 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr internet sitesi üzerinden veya Trumore'u indirerek verilebilecek.
  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

    TOGG T10X SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

    TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.

     

    Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak.
  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

    TOGG T10X HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

    TOGG’A KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? 

    Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, Togg’un T10X modeline 24 saat içerisinde 22 bin 150 adet başvuru alındığı açıklandı.

     
  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

    TOGG’UN FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira
  • TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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