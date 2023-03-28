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TOGG kura çekilişi ne zaman? Yerli otomobil TOGG kura çekim tarihi belli oldu!

TOGG kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Yerli otomobil TOGG T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona erdi. Ön siparişin sona ermesiyle gözler "TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte TOGG kura çekilişi tarihi

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  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    Yerli otomobil TOGG ön siparişleri 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Yerli elektrikli otomobil TOGG başvuruları web sitesi üzerinden yapıldı. Ön sipariş sürecinin sona ermesiyle TOGG kurası ne zaman? sorusu gündeme geldi. İşte TOGG kura tarihi ile ilgili detaylar... 
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    TOGG SİPARİŞ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

    TOGG resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; TOGG ön siparişi 7 günde 100 bine ulaştı.
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    TOGG KURASI NE ZAMAN?

    Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Ancak TOGG kura çekilişinin saat kaçta yapılacağı henüz belli olmadı. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak. 
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
  • TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman? 2023 yerli otomobil TOGG kura çekilişi tarihi

    TOGG’UN FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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