TOGG kura sonuçları ve isim listesi açıklanıyor!

Yerli otomobil TOGG ön sipariş başvuruları 16 Mart tarihinde başladı ve 27 Mart tarihinde tamamlandı. Ön başvuruların tamamlanmasıyla sıra başvuru sayısı 170 bini aşan noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek TOGG kura çekimine geldi. Peki, TOGG kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TOGG kura sonuçları ve isim listesiş sorgulama ekranı...