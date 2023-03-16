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TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekiliş tarihi

TOGG kurası tarihi için geri sayım başladı. Yerli otomobil TOGG'un ön siparişi 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulaması veya Togg internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinin ardından noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. İşte TOGG T10X ön sipariş kura çekiliş tarihi

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  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    TOGG T10X için ön siparişler 16 Mart itibarıyla alınmaya başladı. 27 Mart'ta sona erecek ön siparişlerin ardından hak sahiplerinin belirlenebilmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. Aracı satın almak isteyenler "TOGG kurası ne zaman, ön ödeme ücreti geri verilecek mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya dair detaylar...
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

    2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.

    Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.

    Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60.000 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60.000 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    TOGG KURASI NE ZAMAN?

    Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
  • TOGG kurası ne zaman? TOGG T10X ön sipariş kura çekilişi ne zaman ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG ön ödeme geri verilecek mi?

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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