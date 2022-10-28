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TOGG açılımı nedir? TOGG ortakları kimler?

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG 29 Ekim'de büyük bir açılış töreni ile banttan inecek. TOGG'un yerlilik oranının yüzde 51 olduğu bilinirken, 2025 yılı içinde ise yüzde 65 yerliliği yakalaması bekleniyor. TOGG'un açılımı ve ortakları bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim? Biz de bu haberimizde, yerli otomobil TOGG'un açılımı ve ortaklarını sizler için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

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  • TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim?

    Yerli otomobil TOGG 29 Ekim Cumhiriyet Bayramı'nda yapılacak bir açılış töreni ile banttan indirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG hakkında açıklamalarda bulunurken, TOGG açılımı ve ortakları birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim?

    TOGG AÇILIMI NEDİR?

    TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

     
  • TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim?

    TOGG'UN ORTAKLARI KİMLER?

     

    CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

     

    Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

     

    Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

     

    Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

     
  • TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim?

    Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

     

    Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

     

    Yönetim kurulu üyesi : İnan Kıraç

     

    Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

     

    Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

     

    Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

     

    Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

     

    Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

    Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

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