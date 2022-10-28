Yerli otomobil TOGG 29 Ekim Cumhiriyet Bayramı'nda yapılacak bir açılış töreni ile banttan indirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG hakkında açıklamalarda bulunurken, TOGG açılımı ve ortakları birçok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki TOGG ne demek, açılımı nedir? TOGG ortakları kim? İşte merak edilen soruların yanıtı...