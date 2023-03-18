TOGG T10X SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.

Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak.