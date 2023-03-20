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TOGG'a kaç kişi başvurdu? İşte sipariş sayısı!

Yerli otomobil TOGG'un ön siparişe açılmasıyla birlikte TOGG ön sipariş sayıları ve başvuru detayları gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısını ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte TOGG siparişi hakkında merak edilen bilgiler...

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  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    TOGG'un ön siparişleri 16 Mart itibarıyla başladı. Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili TOGG'un siparişi süreci başlarken TOGG almak isteyenler detaylara ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, TOGG kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi, nasıl başvuru yapılır? İşte TOGG başvurularında merak edilen güncel bilgiler...
  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

    Yerli ve milli otomobil Togg’un satışa başlayacağı ilk modeli T10X için ön siparişleri alınmaya başladı. TOGG T10X  ön siparişleri, 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr internet sitesi üzerinden veya Trumore'u indirerek verilebilecek.
  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    TOGG SİPARİŞ SAYISI 41 BİN OLDU

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu. Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirtti.
  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    TOGG T10X SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

    TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X’in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL’lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.
  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak.
  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    TOGG T10X HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLECEK?

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?

    TOGG’UN FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU! 

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

    V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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