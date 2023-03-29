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TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor!

TOGG ön sipariş kura çekilişleri bugün yapılacak. 177 bin 467 başvuru arasından 20 bin talihli bugün TOGG T10X'i satın almaya hak kazanacak. Peki, ön çekiliş sonrası TOGG teslim tarihi ne zaman? İşte 2023 TOGG T10X teslim tarihi ile ilgili merak edilen detaylar...

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  • TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor! 2023 TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

    TOGG T10X'i almak için ön sipariş başvuru süreci tamamlandı. Süreç sonunda toplamda 177 bin 467 ön sipariş başvurusu yapıldı. Yapılacak çekilişin ardından TOGG T10X'i almaya hak kazanacak 20 bin başvuru sahibi belli olacak.Peki, TOGG teslim tarihi ne zaman? İşte TOGG teslim tarihiyle ilgili merak edilen detaylar...
  • TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor! 2023 TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

    TOGG T10X NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek.
  • TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor! 2023 TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

    V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.
  • TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor! 2023 TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor! 2023 TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

    TOGG T10X FİYATLARI BELLİ OLDU!

    TOGG T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.
  • TOGG teslim tarihi ne zaman? Kuralar bugün çekiliyor! 2023 TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

    KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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