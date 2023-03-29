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TOGG teslimatları hangi tarihte? TOGG T10X ne zaman teslim edilecek?

TOGG T10X teslim tarihleri, Türkiye'nin yerli otomobiline başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOGG T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonu 953 bin TL'den ön siparişi çıkarılmıştı. Ön sipariş işlemleri tamamlanan TOGG'un kura çekiminin ardından sahipleri belirlenecek. İşte, TOGG teslim tarihini hakkında merak edilenler...

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  • TOGG TESLİMAT TARİHLERİ 2023 | Kura sonuçları sonrası TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimatları hangi tarihte?

    Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG T10X teslim tarihi gündemdeki yerini koruyor. İlk akıllı cihaz modeli TOGG T10X, sergilenmeye başlandı. Ön sipariş işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler TOGG kura çekimine çevrildi. Kura çekilişinin hemen ardından TOGG teslim tarihleri belirlenecek. İşte, 2023 TOGG T10X teslim tarihi hakkında merak edilen detaylar...
  • TOGG TESLİMAT TARİHLERİ 2023 | Kura sonuçları sonrası TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimatları hangi tarihte?

    TOGG T10X FİYATLARI BELLİ OLDU!

    TOGG T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.
  • TOGG TESLİMAT TARİHLERİ 2023 | Kura sonuçları sonrası TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimatları hangi tarihte?

    TOGG ÖN SİPARİŞ ÇEKİLİŞLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

    Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 177 bin 467 ön sipariş verildi. TOGG ön sipariş çekilişleri 28 ve 29 Mart'ta gerçekleşiyor.
  • TOGG TESLİMAT TARİHLERİ 2023 | Kura sonuçları sonrası TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimatları hangi tarihte?

    İLK TESLİMLER NİSAN AYINDA!

    2022 yılında seri üretime geçen yerli otomobil TOGG'un ilk teslimleri Nisan ayında gerçekleştirilecek. 
  • TOGG TESLİMAT TARİHLERİ 2023 | Kura sonuçları sonrası TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimatları hangi tarihte?

    TOGG T10X NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

     

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek.
  • TOGG TESLİMAT TARİHLERİ 2023 | Kura sonuçları sonrası TOGG T10X ne zaman teslim edilecek? TOGG teslimatları hangi tarihte?

     

    V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.

     

    V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X modelinin teslimat tarihi ise Kasım 2023 tarihi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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