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Haberler Otomobil Togg'un yollara çıkışı için tarih verildi
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'Togg bu hafta satışa çıkıyor olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un satışa çıkacağı tarih hakkında bilgi verdi. Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak" dedi

Togg'un yollara çıkışı için tarih verildi
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil Togg'un yollara çıkacağı tarih hakkında konuştu.

MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" dedi.

Togg'un sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacağını, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına da vesile olacağını kaydeden Kacır, "Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak" görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Kacır, "Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14'üncü büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var" ifadelerini kullandı.

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