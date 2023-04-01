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Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, İstanbul Zorlu Center’ın ardından Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda nisan ayında hizmete başlayacak

Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı
HABERTURK.COM

İlk modeli T10X’i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan yerli elektrikli otomobil markası Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi.

Togg, İstanbul Zorlu Center’daki deneyim merkezinin ardından, Ankara Söğütözü’nde de bir deneyim merkezi açtı.

Merkezde aynı zamanda Togg’un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak.

Toplamda 4 bin 400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da isan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını sekizi mobil deneyim merkezi olmak üzere 18’e çıkaracaklarını belirterek, "Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarımızla bir araya geldiğimiz temas noktalarını çok önemsiyoruz. Ankara’da sadece deneyim merkezimiz olmayacak, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğiz" dedi.

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