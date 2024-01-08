Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? AK Parti'nin 26 il belediye başkan adayı belli oldu. Açıklanan isimlerden biri de Eyüp Eroğlu oldu. Bu kapsamda araştırılan: "Tokat AK Parti Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:08 facebook

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