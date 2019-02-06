Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör arasında basketbol maçında gerçekleşen ' tokat' olayıyla ilgili tarafların yargılanmasına devam edildi.
2 İSME DE DAVA AÇILDI
Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurdu. Işık Eyigüngör şikayetçi oldu. Yıldırım da Eyigüngör'ün kendisine vurmaya çalıştığını belirtti, karşı şikayette bulundu. Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında ise “kasten yaralamaya teşbbüs” suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AYLIK GELİRİ…
Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasına müşteki-sanık Aziz Yıldırım ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Yıldırım aylık gelirinin sorulması üzerine bazen yüz bin bazen de bir milyon TL olduğunu söyledi.
“BANA KÜFRETTİLER”
Müsabaka öncesi Fenerbahçeli taraftarın tribüne alınıp alınmamasıyla ilgili Eyigüngör ile sorun yaşandığını anlatan Yıldırım, “Benim için de salona giremez dediler. Fiili bir engelleme ile karşılaşmadım. Tribüne gittim. Asya Kartalları grubu Beşiktaş formaları giyip yerini almışlardı. Bana ana avrat küfrettiler” dedi.
“YAPILANLARIN KARŞISINDA TOKAT ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL”
Işık Eyigüngör’ün kendisi ve Mahmut Uslu için ‘Maça gelmesin, gelirse salona sokmam’ şeklinde sözler söylediğini anlatan Yıldırım, “Salona girince bu sözlerini sordum. Yerinden kalktı. O sırada itişme başladı. Gözlüğüm düştü kırıldı. Bu dava bir tokat atma atmama davası olmamalı. Oraya gelene kadar başka şeyler var. Tokat atmış olabilirim. Yapılanların karşısında o kadar önemli değil tokat atmak. Ben FETÖ tarafından şike yaptığım iddiasıyla hapishanede yattım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı isterim” dedi.
“BİR TOKATLA CEZA MI ALACAĞIM”
Ceza alması halinde ertelenmesini isteyip istemediği sorulan Yıldırım, “Hiçbir şey istemiyorum. Beni tehdit edecekler gelme diye, ben de bir tokatla ceza mı alacağım” şeklinde yanıt verdi. Mahkeme, olayı gören tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
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