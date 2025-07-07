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        Tokat'taki bağlardan 1 ton yaprak çalındı; köylüler nöbete başladı

        TOKAT'ta 4 köydeki bahçelerden yaklaşık 1 ton coğrafi işaret tescilli bağ yaprağı çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:54
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        Tokat'taki bağlardan 1 ton yaprak çalındı; köylüler nöbete başladı
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        TOKAT'ta 4 köydeki bahçelerden yaklaşık 1 ton coğrafi işaret tescilli bağ yaprağı çalındı. Köylüler, hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

        Tokat'ta coğrafi işaret tescilli bağ yaprağında hasat dönemi başlarken, birçok köyden 'hırsızlık' ihbarı geldi. 4 köyden yaklaşık 1 ton Tokat yaprağı çalınırken, köylüler hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

        'DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞTI'

        Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Alaettin Öncü, "Perşembe günü bağımıza geldiğimizde, yaprak toplamaya girdik. Bağımıza baktığımızda gördük ki yaprakları toplamışlar. Daha sonra araştırdığımızda, Emirseyit beldesinde, Necip Köyü, Kat köyünde de aynı hırsızlıkların olduğunu öğrendik. 800 kilogram yaprağımız çalındı gitti. Jandarmaya giderek durumu izah ettik. Köyümüzde ilk defa yaprak çalınması başımıza geldi. Daha önce hiç olmamıştı. 1 hafta içerisinde köyümüzde 8-10 kişinin daha bağlarında yaprak hırsızlığı oldu. Bu arkadaşlarımız ile birlikte geceleri ve gündüzleri dönüşümlü olarak devriye nöbeti tutuyoruz" dedi.

        'BAĞIMI MAHVETMİŞLER'

        Köylülerden Şükrü Can ise "Bağlarda yaprakların çalındığını duyduk. Duyduğumda eşim ile birlikte bağımıza gittik. Baktığımızda ise toplandığını gördük. Bağımızda zarar vermişler. Üzümlerimin üzerini açmışlar. Bağımı mahvetmişler. Şimdiye kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. İlk defa geldi. Artık sıra ile bağlarımızı beklemeye başladık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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