Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.
Kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde belediye iş makineleri hazırda bekletiliyor.
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