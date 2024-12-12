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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:44
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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kar yağışı sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre, ilçenin yüksek kesimlerinde ise yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

        Kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde belediye iş makineleri hazırda bekletiliyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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