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        Tokat'ta Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finali yapıldı

        ​​​​​​​-Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:53
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        Tokat'ta Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finali yapıldı
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        ​​​​​​​-Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finali yapıldı.

        Karşıyaka Merkez Camisi'nde ortaokullar kategorisinde Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. Sınıf öğrencisi Metin Duran birinci oldu.

        Yarışmada dereceye girenlere Uluslararası İmam hatip Lisesi salonunda düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

        Yarışmada, ortaokullar arası Tokat il birincisi olan Metin Duran, yapılacak bölgesel Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Tokat'ı temsil edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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