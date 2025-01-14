Tokat'ta Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finali yapıldı

Yarışmada, ortaokullar arası Tokat il birincisi olan Metin Duran, yapılacak bölgesel Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Tokat'ı temsil edecek.

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