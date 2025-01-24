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        Tokat'ta bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:59
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        Tokat'ta bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 29 AK 362 plakalı cip, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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