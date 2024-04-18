Tokat'ta bugün okullar tatil mi? Tokat Valisi Hatipoğlu açıkladı
18 Nisan gecesinde Tokat'ta yaşanan 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle Tokat halkı sokaklara döküldü. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın bazı ilçelerinde deprem nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı. İşte, Tokat okulların tatil edildiği ilçeler...
AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi. Ardından saat 02.35'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi. Depremlerden korkan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İşte, detaylar...
TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat’ta hissedildi. Deprem nedeniyle Tokat'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.
18 NİSAN PERŞEMBE TOKAT'TA OKULUN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.
Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.