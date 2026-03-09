Tokat'ın birinci derece deprem riski taşıyan illerden biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Birçok il gibi gerçekten bizde de birçok noktada yapı stokunda ciddi sıkıntılarımız var. Malum, kale etekleri dediğimiz dört mahallemiz; yani Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenler'den oluşan dört mahallemizle alakalı bir riskli alan ilan edilmişti. Bu riskli alan sadece şehir estetiği bakımından değil, aynı zamanda kaleden kopup gelen kayalar ve yapıların da çok kötü olmasıyla ister istemez öncelik vermiş olduğumuz projelerden bir tanesiydi." dedi.