Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta kentsel dönüşüm başladı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta kentsel dönüşüm başladı: 114 dairenin temeli atıldı

        Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 114 dairelik projenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kaledibi Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin, Tokat'ın dokusuna uygun şekilde planlandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 18:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tokat'ta kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 114 dairelik projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        2

        Valilik Yokuşu'nda Tokat Belediyesi tarafından yürütülen Kaledibi Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

        3

        Tokat'ın birinci derece deprem riski taşıyan illerden biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Birçok il gibi gerçekten bizde de birçok noktada yapı stokunda ciddi sıkıntılarımız var. Malum, kale etekleri dediğimiz dört mahallemiz; yani Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenler'den oluşan dört mahallemizle alakalı bir riskli alan ilan edilmişti. Bu riskli alan sadece şehir estetiği bakımından değil, aynı zamanda kaleden kopup gelen kayalar ve yapıların da çok kötü olmasıyla ister istemez öncelik vermiş olduğumuz projelerden bir tanesiydi." dedi.

        4

        Yazıcıoğlu, kentsel dönüşümün yalnızca binaların güçlendirilmesi anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm demek sadece binaların güçlenmesi, sağlıklı binalar demek değil. Kentsel dönüşüm demek, şehrin rahatlaması demek, yeni sosyal alanlar demek, yeni parklanmalar, yeni yollar ve alternatif yollar demek" diye konuştu.

        5

        Projenin, Tokat'ın dokusuna uygun şekilde planlandığını aktaran Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: "Şimdi başlattığımız 114 dairelik, Tokat dokusuna uygun kentsel dönüşüm projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Burası Vali Yokuşu. İkinci projemiz olan 120 adet daireden oluşan projemiz de hemen arkanızda, Karşıyaka Mahallesi'nde. Projesi şu anda bitti, ihale sürecine girdi. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde onun da temellerini atmış olacağız ve buradaki ailelerimizi sağlıklı, güvenli evlere kavuşturmuş olacağız. Projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk bu proje çıktığı andan itibaren vatandaşlarımızdan müthiş bir teveccüh gördük. Yani 1 hafta-10 gün içerisinde 114 dairenin tamamıyla kuraları çekilmiş ve bütün süreç neredeyse bitmiş oldu."

        6

        Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, MHP İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        #tokat haberleri
        #Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        El freni faciasında kahreden detay!
        El freni faciasında kahreden detay!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları