Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, kaza, 5 Nisan 2026 tarihinde gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ahmet Satılmış idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Satılmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Satılmış'ın cenazesinin, Zile ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.