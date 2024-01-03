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        Haberler Yaşam Tokat'ta vaşak fotokapan ile görüntülendi

        Tokat'ta vaşak fotokapan ile görüntülendi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde nesli tükenme riski altında bulunan vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:02
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        Vaşak fotokapana yakalandı
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        Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Erbaa'da, Canik Dağları eteklerine koyduğu fotokapana, nesli birinci derecede koruma altında bulunan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin 'kırmızı listesinde' yer alan bir vaşak yansıdı.

        Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşak, bir süre sonra gözden kayboluyor.

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        #vaşak
        #fotokapan
        #TOKAT
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