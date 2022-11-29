Eyüp Eroğlu, Kovid-19 salgınının ardından şehre gelen ziyaretçi sayısının arttığını, en çok da Tokat Kalesi'nin ilgi gördüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tokat Kalesi, yalçın bir kayadan yapılmış. Kalenin bir başka özelliği ise 1400'lü yıllarda Kazıklı Voyvoda, burada dört gün zindanda esir kalmış ve o zindanlar şu anda duruyor. Restorasyon çalışması devam ediyor. Özellikle yabancı turistler oraya çok daha ilgi gösteriyorlar. Yine İngiltere'den, Almanya'dan gelen turistlerimiz oluyor. Arap coğrafyasından gelen çok misafirlerimiz de oldu. Mesela bir ara Filistinli gruplar çok geldi. Sonrasında yine Suudi Arabistan'dan birkaç grup geldi. Yani bir taraftan da yabancı turizm anlamında da Tokat, yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başladı. Ama özellikle yerli turizm noktasında birkaç yıldır çok yoğun bir turizmin olduğu bir şehir oldu. Herkesi ben Tokat'a davet ediyorum."