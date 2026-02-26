Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Ankara konut başvurusu kabul ve red listesi erişime açıldı! Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar

        TOKİ Ankara konut başvurusu kabul ve red listesi erişime açıldı! İşte TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar

        Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara'da toplam 31 bin 73 konut inşa edilecek. TOKİ Ankara kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapan Başkentliler ''TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt ararken yeni bir gelişme yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Ankara konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Giriş: 26.02.2026 - 07:17
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Ankara’da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin listesi erişime açıldı. Böylece Ankara’nın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konut için kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Ankara konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Ankara kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Ankara projeleri için kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        Kura tarihleri, haftalık olarak belirleniyor ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

        31 bin 73 konutun inşa edileceği Başkent için hak sahibi belirleme kurası ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780

        Sincan Temelli 4000

        Akyurt 150

        Ayaş 150

        Bala 110

        Beypazarı 750

        Çamlıdere 200

        Çubuk 500

        Elmadağ 500

        Evren 41

        Güdül 142

        Haymana 150

        Kahramankazan 300

        Kalecik 150

        Kızılcahamam 150

        Nallıhan 200

        Nallıhan Çayırhan 100

        Polatlı 1500

        Şereflikoçhisar 200

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Ankara’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ankara kura sonuçları,aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
