        TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar netleşti! İşte TOKİ Ankara konut başvurusu kabul ve red listesi

        Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara'da toplam 31 bin 73 konut inşa edilecek. TOKİ Ankara kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapan Başkentliler tarafından araştırılan ''TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ Ankara kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Ankara kura tarihi ve konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 14:12
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Ankara’da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin listesi erişime açıldı. Böylece Başkent'in Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konut için kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Ankara kurası için belirlenen o tarih ile konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

        2

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu.

        Ankara'da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura, 3 Mart 2026 Salı günü yapılacak. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

        Ancak kura saati ve yeri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.

        3

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ANKARA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780

        Sincan Temelli 4000

        Akyurt 150

        Ayaş 150

        Bala 110

        Beypazarı 750

        Çamlıdere 200

        Çubuk 500

        Elmadağ 500

        Evren 41

        Güdül 142

        Haymana 150

        Kahramankazan 300

        Kalecik 150

        Kızılcahamam 150

        Nallıhan 200

        Nallıhan Çayırhan 100

        Polatlı 1500

        Şereflikoçhisar 200

        5

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Ankara’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ANKARA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Ankara kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
