        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 13 bin 213 sosyal konut TOKİ Antalya kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Antalya 13 bin 213 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde Antalya ili kurası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un katılımlarıyla 10 Ocak Cumartesi günü düzenlenen tören ile çekildi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 13 bin 213 sosyal konut için hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Peki, TOKİ Antalya kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 10 Ocak 2026 TOKİ Antalya kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 11.01.2026 - 00:07
        Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Antalya’da kura çekimi gerçekleştirildi. Antalya’nın Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde toplam 13 bin 213 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Antalya kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Antalya kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Antalya kura çekimi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 13 bin 213 hak sahibinin isimleri belirlendi.

        TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Antalya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ANTALYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Antalya kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ANTALYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Antalya’nın Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde toplam 13 bin 213 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Döşemealtı, Konyaaltı) 12000

        Akseki (Yarpuz Mahallesi) 70

        Elmalı 200

        Gündoğmuş 47

        İbradı 50

        Korkuteli 196

        Manavgat 500

        Serik 150

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

