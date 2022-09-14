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TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu! eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut başvurusunun 14 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden başlayacağını duyurdu. Erdoğan, 250 bin konut ve 100 bin arsanın satışa sunulacağını ve emeklilere, gençlere, şehit ve Gazi yakınlarına özel kontenjan ayrıldığını da açıkladı. 3+1 ve 2+1 konut fiyatları, aylık taksitleri ve TOKİ başvuru şartları; kampanyaya katılmak isteyen orta ve dar gelirli aileler tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 TOKİ başvuru tarihleri, İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Gaziantep 3+1 2+1 ev taksitleri…

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  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ başvuruları için kritik gün geldi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, orta ve dar gelirli aileleri; ödeme kolaylığı ve uygun taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Konut Projesinin açılış töreninde TOKİ başvuru tarihlerini açıklarken; gençlere, emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına özel kontenjan ayrıldığını duyurdu. Son yılların en büyük Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler “TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3+1 ve 2+1 konut fiyatları, aylık taksitleri ve e-Devlet TOKİ başvuru ekranı….
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TOKİ UCUZ KONUT AÇIKLAMASI!

    Beştepe'de TOKİ sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı. Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

    Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
    Projemizin ve yapılacak konut/işyerlerinin ismini "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirledik. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Çarpan etkisiyle 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz." ifadeleirini kullandı.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ SOSYAl KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliecek.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ BAŞVURUSU BANKADAN NASIL YAPILIR?

    Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.) 

     

    Başvuru sahipleri;
    • Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.
    • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.
    •  Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
    • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    E-DEVLET TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru sahibi;

    • E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

    • Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

    • E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

    • Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

    • E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

    • E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

    • E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

    • Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

    • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    EVLER NASIL OLACAK?

    - Yerel ve yatay mimari

    - 5 katı geçmeyecek

    - Sıfır atık uyumlu

    - Enerji verimli

    - İklim dostu malzemeler

    - Yenilenebilir enerji sistem 
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

    Emekliler %20: 50 bin konut

    Gençler %20: 50 bin konut

    Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

    Engelliler %5: 12 bin 500 konut

    Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NERELERDE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

    TOKİ İSTANBUL KONUTLARI

    98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI
    99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI
    100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200

    HALK BANKASI

     
    101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI

    TOKİ SOSYAL KONUT ANKARA KONUTLARI

    53 ANKARA AYAŞ ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI
    54 ANKARA BALA ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 ZİRAAT BANKASI
    55 ANKARA ÇAMLIDERE ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI
    56 ANKARA ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.800 HALK BANKASI
    57 ANKARA EVREN ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI
    58 ANKARA GÖLBAŞI ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.545 HALK BANKASI
    59 ANKARA KAHRAMANKAZAN ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI
    60 ANKARA KIZILCAHAMAM ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HALK BANKASI
    61 ANKARA MAMAK ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.645 HALK BANKASI
    62 ANKARA POLATLI ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HALK BANKASI
    63 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.626 HALK BANKASI
    64 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.800 HALK BANKASI
    65 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 311

    HALK BANKASI

     
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    İZMİR TOKİ KONUT LİSTESİ

    308 İZMİR ALİAĞA İZMİR ALİAĞA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    309 İZMİR BERGAMA İZMİR BERGAMA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    310 İZMİR DİKİLİ İZMİR DİKİLİ 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    311 İZMİR GÜZELBAHÇE İZMİR GÜZELBAHÇE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI
    312 İZMİR KARABURUN İZMİR KARABURUN 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI
    313 İZMİR KEMALPAŞA İZMİR KEMALPAŞA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI
    314 İZMİR KINIK İZMİR KINIK 2.ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI
    315 İZMİR KİRAZ İZMİR KİRAZ 271 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 271 ZİRAAT BANKASI
    316 İZMİR MENEMEN İZMİR MENEMEN 1500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.500 HALK BANKASI
    317 İZMİR MERKEZ İZMİR MERKEZ 3479 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.479 HALK BANKASI
    318 İZMİR SEFERİHİSAR İZMİR SEFERİHİSAR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI
    319 İZMİR SELÇUK İZMİR SELÇUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI
    320 İZMİR TİRE İZMİR TİRE 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI
    321 İZMİR TORBALI İZMİR TORBALI 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    322 İZMİR URLA İZMİR URLA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

    BURSA'DA YAPILACAK TOKİ KONUTLARI

    143 BURSA BÜYÜKORHAN BURSA İLİ BÜYÜKORHAN İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 96/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 ZİRAAT BANKASI
    144 BURSA GÜRSU BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 360 HALK BANKASI
    145 BURSA HARMANCIK BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI
    146 BURSA İNEGÖL BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 480 HALK BANKASI
    147 BURSA KARACABEY BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ (TEKNOSAB) YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ 3316 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.316 HALK BANKASI
    148 BURSA KARACABEY BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    149 BURSA KELES BURSA İLİ KELES İLÇESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI
    150 BURSA KESTEL BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI
    151 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YALINTAŞ MAHALLESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI
    152 BURSA NİLÜFER BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250000 SOSYAL KONUT PRO
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

    Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

    850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ŞARTI!

    Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

    Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından depreme dayanıklı olarak hazırlanan konutların 2 yıl içinde teslim edilmesi bekleniliyor.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

    TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

    Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

    Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralaırnı saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var.

    Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk.

    Son nefesimize kadar kökleri 1000 yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü seferberliği yapmaya, bu milletin hizmetkarı olmaya aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu dev hamlenin hayata geçmesinde destekleriyle her zaman yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, TOKİ, tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

    Yeni yuvalarımızın, bereketli dükkanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

    Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

    Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

    Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

    Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

    Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

    Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

    Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

    Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

    Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

    Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

    Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

    Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

    Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    100 BİN ALT YAPILI KONUT AMAÇLI ARSA 

    TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşımıza elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunuyor. Gelir durumu düşük vatandaşlarımız şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. 7 bölgemizde arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşımıza sunulacak. İlk etapta 100 bin konut sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecektir.
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    ARSALAR NASIL TESLİM EDİLECEK?

    - Elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, 

    - İmar planı yapılmış, 

    - İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

    - T.C. Vatandaşı olmak.

    - Yoksul ve dar gelirli olmak. 

    - Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır. 

    - 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. 

    - Başvuru bedeli olarak 500-TL ‘nin temerküz Banka Şubesine ödenmesi
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    SANAYİ SİTELERİ

    TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak.

    Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara’da 100, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilimizde 10 bin sanayi sitesi kurulacak. 
  • TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti 2022: eDevlet TOKİ sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır ve şartları neler?

    SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

    - TC Vatandaşı olmak 

    - Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak 

    - 18 yaşını doldurmuş olmak 

    - Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler 

    - Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması 

    - Başvuru Bedeli 2.000 TL

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