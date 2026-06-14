TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 64 ilde 20 bin konut ödeme planı nasıl olacak, şartları neler?
Dar ve orta gelirli vatandaşların yakından takip ettiği TOKİ'nin yeni konut hamlesinde detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Kurasız açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek projede 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Bakan Murat Kurum'un duyurduğu kampanyada konut fiyatlarının 2,1 milyon TL'den, aylık taksitlerin ise 18 bin TL'den başlayacağı açıklandı. Başvuruların banka şubeleri üzerinden alınması beklenirken, vatandaşlar ödeme planı ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 64 ilde 20 bin konut ne kadar, ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ hangi il ve ilçelerde satış yapacak? İşte TOKİ başvuru tarihleri ve şartları...
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü TOKİ'nin 64 ili kapsayan yeni konut kampanyasına çevrildi. Kurasız satış modeliyle dikkat çeken projede uygun ödeme seçenekleri sunulacak. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan kampanyanın dar ve orta gelir grubuna hitap etmesi hedefleniyor. Başvuru süreci ve il bazlı kontenjanlar kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 64 ilde 20 bin konut ne kadar, ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ hangi il ve ilçelerde satış yapacak? İşte TOKİ'nin 20 bin konutluk kampanyası başvuru takvimi...
TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk kurasız satış kampanyasında başvuruların 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınacağı açıklandı.
TOKİ 20 BİN KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarına göre kampanyadaki konut fiyatları 2,1 milyon TL'den başlayacak. Aylık taksitlerin ise yaklaşık 18 bin TL'den başlaması öngörülüyor. Konut fiyatları; il, proje ve daire tipine göre değişiklik gösterecek. En yoğun satışların yapılacağı illerde fiyatların daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Açıklanan ilk bilgilere göre kampanyada aylık 18 bin TL'den başlayan taksit seçenekleri sunulacak. Vade süresi, peşinat oranı ve ödeme koşullarının detayları TOKİ tarafından yayımlanacak satış duyurusu ile belli olacak. Uygun ödeme seçeneklerinin özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.
TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranıyor. Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Bazı projelerde ek şartların uygulanabileceği belirtiliyor. Kesin başvuru koşulları proje bazında TOKİ tarafından duyurulacak.
TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.