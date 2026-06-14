Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü TOKİ'nin 64 ili kapsayan yeni konut kampanyasına çevrildi. Kurasız satış modeliyle dikkat çeken projede uygun ödeme seçenekleri sunulacak. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan kampanyanın dar ve orta gelir grubuna hitap etmesi hedefleniyor. Başvuru süreci ve il bazlı kontenjanlar kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 64 ilde 20 bin konut ne kadar, ödeme planı nasıl olacak, şartları neler? TOKİ hangi il ve ilçelerde satış yapacak? İşte TOKİ'nin 20 bin konutluk kampanyası başvuru takvimi...