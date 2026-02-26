Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Burdur 2 bin 206 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı 2025: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 26 Şubat Perşembe bugün Burdur projeleri için kura çekilecek. Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek kura ile 2 bin 206 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Burdur kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 08:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 26 Şubat Perşembe bugün kurası çekilecek il Burdur olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. 2 bin 206 konut için çekilen TOKİ Burdur kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Burdur TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, canlı yayın izleme linki ve TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak.

        3

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Burdur TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Burdur kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BURDUR’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Burdur’un Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2 bin 206 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 950

        Ağlasun 50

        Altınyayla 79

        Bucak 158

        Bucak Kocaaliler 50

        Çavdır 160

        Çavdır Söğüt 79

        Çeltikçi 87

        Gölhisar 140

        Gölhisar Yusufça 79

        Karamanlı 140

        Kemer 50

        Tefenni 100

        Yeşilova 84

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        G.Saray Devler Ligi'nde son 16'da!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama