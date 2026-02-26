TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı 2025: Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 26 Şubat Perşembe bugün Burdur projeleri için kura çekilecek. Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek kura ile 2 bin 206 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Burdur kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Burdur TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.
Yüzyılın Konut Projesi'nde 26 Şubat Perşembe bugün kurası çekilecek il Burdur olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. 2 bin 206 konut için çekilen TOKİ Burdur kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Burdur TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, canlı yayın izleme linki ve TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak.
BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Burdur TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Burdur kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
BURDUR’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Burdur’un Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2 bin 206 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 950
Ağlasun 50
Altınyayla 79
Bucak 158
Bucak Kocaaliler 50
Çavdır 160
Çavdır Söğüt 79
Çeltikçi 87
Gölhisar 140
Gölhisar Yusufça 79
Karamanlı 140
Kemer 50
Tefenni 100
Yeşilova 84
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.