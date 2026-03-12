Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kuraya katılmaya hak kazananlar açıklandı! İşte TOKİ Çorum konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi

        TOKİ Çorum konut başvurusu kabul ve red listesi belli oldu! 2026 TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum'da 2 bin 867 konut inşa edilecek. TOKİ Çorum kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. 2026 TOKİ Çorum kura tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar sürerken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ Çorum kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, TOKİ Çorum konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 00:37 Güncelleme:
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura maratonu devam ediyor. 78 ilin çekilişi tamamlanırken Çorum ve İstanbul kuraları için bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt arıyor. 2026 TOKİ Çorum kura tarihi ve saati için resmi açıklama beklenirken, konut başvurusu kabul ve red listesi erişime açıldı. Böylece Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 2 bin 867 konutun sahiplerini belirleyecek kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, TOKİ Çorum konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        2

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çorum kura çekilişi, Çorum Ticaret Ve Sanayi Odası Kültür Ve Konferans Salonu'nda yapılacak. Ancak kura tarihi ve saati henüz belli olmadı.

        Çorum’da inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        Proje kapsamında şu ana kadar 78 ilin kurası tamamlanırken, geriye Çorum ve İstanbul kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Çorum projeleri için kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.

        Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Çorum kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇORUM’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200

        Alaca 300

        Bayat 200

        İskilip 300

        Kargı Hacıhamza 63

        Laçin 26

        Mecitözü 28

        Osmancık 300

        Sungurlu 400

        Uğurludağ 50

        5

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Çorum’un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çorum kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
