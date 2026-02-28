Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026: 6 bin 370 konutun hak sahipleri açıklandı! TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Denizli 6 bin 370 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Denizli'de kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 6 bin 370 konutun hak sahipleri belirlendi. Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor. Peki, TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Giriş: 28.02.2026 - 07:55 Güncelleme:
        1

        TOKİ, 27 Şubat 2026 Cuma günü Denizli projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası sonucunda Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 6 bin 370 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Denizli kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 6 bin 370 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Denizli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Denizli kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        DENİZLİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 370 konut inşa edecek.

        6

        Proje kapsamında Denizli'de yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

        Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4700

        Acıpayam 750

        Baklan 30

        Bekilli 200

        Beyağaç 50

        Bozkurt 50

        Buldan 24

        Çal 100

        Çameli 100

        Çivril 100

        Güney 94

        Kale 50

        Sarayköy 22

        Tavas 100

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

