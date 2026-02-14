Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda TOKİ Diyarbakır’da 12 bin 165 konut hayata geçiriyor. Diyarbakır kurası ile Diyarbakır Merkez (Bağlar, Kayapınar) başta olmak üzere Silvan, Bismil, Hani, Çermik gibi birçok ilçede inşa edilecek konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi için başvuru yapan vatandaşların isim listesi ve kura tarihi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden duyuruldu. Bu kapsamda “TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek, isim listesi nasıl sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…