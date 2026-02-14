Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Diyarbakır kura çekimi tarihi: TOKİ Diyarbakır kurası hangi gün, saat kaçta yapılacak? TOKİ Diyarbakır isim listesi sorgulama

        TOKİ Diyarbakır kura tarihi belli oldu: TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        TOKİ, 500 bin konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12 bin 165 konut inşa edecek. Diyarbakır kurasına katılmak için başvuru yapan vatandaşların kabul ve red listesi, TOKİ tarafından yayınlandı. İsim listesi doğrultusunda başvurusu kabul edilen binlerce vatandaş, Diyarbakır kura çekimi tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ Diyarbakır kura tarihi belli oldu mu, kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:47
        1

        Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda TOKİ Diyarbakır’da 12 bin 165 konut hayata geçiriyor. Diyarbakır kurası ile Diyarbakır Merkez (Bağlar, Kayapınar) başta olmak üzere Silvan, Bismil, Hani, Çermik gibi birçok ilçede inşa edilecek konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi için başvuru yapan vatandaşların isim listesi ve kura tarihi, TOKİ’nin web sitesi üzerinden duyuruldu. Bu kapsamda “TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek, isim listesi nasıl sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        TOKİ DİYARBAKIR KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI!

        TOKİ 500 bin konut projesi ile Diyarbakır’da 12 bin 165 konut hayata geçirecek. Diyarbakır kurası için başvuru yapan vatandaşların kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ web sitesi üzerinden yayınlandı.

        TOKİ DİYARBAKIR KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

        TOKİ Diyarbakır kurası 19 Şubat 2026 günü saat 11.00’de Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda gerçekleşecek.

        4

        TOKİ DİYARBAKIR KURASI NEREDEN İZLENECEK?

        TOKİ Konya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar TOKİ YouTube kanalı üzerinden kura sürecini anbean izleyebilecek.

        5

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        6

        TOKİ KONUT ANAHTAR TESLİM TARİHİ

        TOKİ konut teslim tarihine dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        7

        TOKİ DİYARBAKIR KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Diyarbakır’da inşa edeceği 12 bin 165 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Diyarbakır Merkez’de (Bağlar, Kayapınar) 10 bin,

        Silvan’da 500,

        Bismil’de 300,

        Çermik’te 200,

        Hani’de 300,

        Kulp’ta 200,

        Lice’de 150,

        Çınar’da 142,

        Eğil’de 126,

        Hazro’da 100,

        Dicle’de 100,

        Çüngüş’te 47 konut hayata geçirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
