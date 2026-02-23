TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 530 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Edirne kura tarihi, saati ve yeri merak ediliyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ Edirne kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ soruları yanıt arıyor. Edirne kurası için geri sayım sürerken konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte, 2026 TOKİ Edirne konut kurası tarihi ve konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…