TOKİ Hatay kura tarihi belli oldu! 2026 TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan yeni TOKİ kura takvimine göre, bu hafta çekilişi yapılacak illerden biri de Hatay olacak. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda 13.289 konutun hak sahipleri belli olacak. Bekleyiş sürerken gözler konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesine çevrildi. Peki, TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak, başvuru kabul ve red listesi yayımlandı mı? İşte 2026 TOKİ Hatay kura çekimi tarihi ve saati hakkında detaylar...
Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipleri il il belirlenmeye devam ediyor. 2-8 Mart haftasının takvimi ile TOKİ Hatay kura çekimi tarihi belli oldu. Şehirde inşa edilecek 13 bin 289 konutun sahiplerini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Hatay konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi yayımlandı mı?
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü yapılacak.
13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş, saat 14.00'te başlayacak.
Ancak kura yeri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
HATAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Antakya, Defne) 6800
Altınözü 500
Arsuz 200
Belen 300
Dörtyol 270
Erzin 50
Hassa 1500
İskenderun 1354
Kırıkhan 600
Kumlu 70
Payas 95
Reyhanlı 750
Samandağ 500
Yayladağı 300
TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?
TOKİ Hatay konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz yayımlanmadı.
Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak.
Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazanacak.
TOKİ HATAY KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İÇİN TIKLAYINIZ