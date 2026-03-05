Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahipleri il il belirlenmeye devam ediyor. 2-8 Mart haftasının takvimi ile TOKİ Hatay kura çekimi tarihi belli oldu. Şehirde inşa edilecek 13 bin 289 konutun sahiplerini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Hatay konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi yayımlandı mı?