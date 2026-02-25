TOKİ Isparta kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Isparta 2889 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 25 Şubat Çarşamba günü Isparta projeleri için kura çekimi yapıldı. Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece şehrin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 2889 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Isparta kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 25 Şubat 2026 TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları il il devam ediyor. Takvim doğrultusunda Isparta projelerinin kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Isparta kura sonuçları TOKİ’nin resmi adresi veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Isparta kura çekimi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 2 bin 889 konutun hak sahipleri belli oldu.
TOKİ'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
' Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı Isparta'da devam ediyor...
Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Murat Oral, TOKİ Emlak Dairesi Başkanımız Sayın Mehmet Akif Yakar, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Isparta ili kurası düzenlenen tören ile çekildi.
Noter huzurunda 2.889 hak sahibinin isimleri belirlendi.
Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.''
TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Isparta kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Isparta kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
ISPARTA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Isparta’nın Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1300
Merkez Kuleönü 200
Aksu 79
Gelendost 63
Gönen 200
Keçiborlu 100
Keçiborlu Senir 47
Şarkikaraağaç 400
Yalvaç 400
Yenişarbademli 100
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.