Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2889 konut TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Isparta kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Isparta 2889 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 25 Şubat Çarşamba günü Isparta projeleri için kura çekimi yapıldı. Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu'nda yapılan çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Böylece şehrin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek toplam 2889 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Isparta kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 25 Şubat 2026 TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları il il devam ediyor. Takvim doğrultusunda Isparta projelerinin kura çekimi 25 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Isparta kura sonuçları TOKİ’nin resmi adresi veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Isparta kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Isparta kura çekimi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 2 bin 889 konutun hak sahipleri belli oldu.

        TOKİ'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ' Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı Isparta'da devam ediyor...

        Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Murat Oral, TOKİ Emlak Dairesi Başkanımız Sayın Mehmet Akif Yakar, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Isparta ili kurası düzenlenen tören ile çekildi.

        Noter huzurunda 2.889 hak sahibinin isimleri belirlendi.

        Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.''

        3

        TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Isparta kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Isparta kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ISPARTA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Isparta’nın Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1300

        Merkez Kuleönü 200

        Aksu 79

        Gelendost 63

        Gönen 200

        Keçiborlu 100

        Keçiborlu Senir 47

        Şarkikaraağaç 400

        Yalvaç 400

        Yenişarbademli 100

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Boşandılar
        Boşandılar
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon