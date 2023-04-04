TOKİ arsa kura çekilişleri İstanbul için gerçekleştirilmeye devam ediyor. İstanbul Merkez'de 4 Nisan Salı günü saat 10:00'da 10 bin müstakil arsa için kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlenecek. İlk Evim Arsa projesi ile 1 milyon müşterek ve müstakil arsa sahipleriyle buluşacak. İşte, İstanbul TOKİ arsaları ile çekiliş sonuçları ve canlı yayın izleme sayfası...