TOKİ İstanbul kura tarihi: TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlar kişi tarafından merakla beklenen TOKİ İstanbul kura çekim tarihini duyurdu. İl genelinde inşa edilecek 100 bin konut için TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden isim listesi ile sorgulanabilecek. Hak sahipleri canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenecek. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
TOKİ kura takvimi belli oldu. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinde sona gelindi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje ile 1+1, 2+1 konutlar uygun ödeme koşullarıyla hak sahipleri ile buluşacak. TOKİ İstanbul projesinde kura çekilişi için bekleyiş sürerken, başvurusu kabul edilen ve rededilenler, isim listesi ile TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuç tarihi belli oldu mu?" İşte TOKİ İstanbul çekiliş takvimi...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını taşımadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı. İşte başvurusu kabul edilenler isim listesi.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.