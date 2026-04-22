TOKİ kura takvimi: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, nerede, saat kaçta?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların 100 bini İstanbul'da inşa edilecek. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş arasından, İstanbul'da ikamet eden ve başvuru şartlarını sağlayarak başvurusunu tamamlayanlar şimdi kura çekilişi tarihini bekliyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, nerede, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Büyük ilgi görmesi beklenen kura çekimiyle birlikte, başvuru şartlarını sağlayan binlerce aday yeni evlerine kavuşma yolunda önemli bir adım atacak. Kura sonuçlarının çekilişin ardından aynı gün içinde açıklanması ve ilgili platformlar üzerinden erişime açılması öngörülüyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
TOKİ İstanbul kura çekiliş sürecinin 27 Nisan 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Birkaç gün sürecek olan program kapsamında, başvuru yapan adaylar etap etap gerçekleştirilecek çekilişlerle belirlenecek.