Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Tarihi 2026 Belli Oldu Mu? İstanbul TOKİ kurası ne zaman? 2026 TOKİ İstanbul 100 bin konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi

        TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi 2026: İstanbul TOKİ kurası ne zaman? 100 bin konut başvurusu kabul ve red listesi

        500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Hak sahipleri TOKİ tarafından yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Konut başvurusu kabul edilen ve edilmeyen isimlerin açıklanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kurası için bayramdan sonrasını işaret etmişti. Bakan Kurum'un açıklaması sonrası kura tarihi için gözler 23-29 Mart 2026 haftasına çevrildi. Hak sahiplerinin belirleneceği gün ve sonuçların ilan edileceği tarih başvuru sürecine katılan binlerce vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?

        Giriş: 23.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura heyecanı devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başvurusu onaylanan ve reddedilen adaylara ilişkin listelerin erişime açılmasının ardından Bakan Kurum, kuraların bayramdan sonra çekileceğini açıklamıştı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte gözler kura gününe çevrildi. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, 100 bin konutun hak sahiplerini bulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişine dair merak edilen tüm detaylar…

        2

        TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu.

        Bakan Kurum açıklamasında, ''Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        Buna göre TOKİ İstanbul kura çekiminin 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

        TOKİ İstanbul kura takvimi ile beraber kuraların çekileceği yer ve saat açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        4

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        5

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        6

        İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.

        Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.

        7

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        8

        İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
