Gözler TOKİ İstanbul kura tarihinde! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta, kabul ve red listesi yayımlandı mı?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Sürecin sonuna yaklaşılırken TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru yapan 1 milyon 235 bin 169 kişi ‘’2026 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İstanbul kurası öncesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesinde konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenler isim listesi yayımlanacak. Böylece megakentte inşa edilecek 100 bin konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. İşte sürece ilişkin detaylar…
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. İstanbul projeleri için kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Kura tarihleri, haftalık olarak belirleniyor ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.
100 bin konutun inşa edileceği İstanbul için hak sahibi belirleme kurası ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaştı.
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan yeni haftanın takvimine göre; 3 Mart Salı günü Ankara'da, 4 Mart Çarşamba günü Muğla'da, 6 Mart Cuma günü İzmir'de ve Hatay'da kura çekilişi yapılacak.
Böylece 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak kuralarla 4 ilde toplam 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak.
Buna göre İstanbul TOKİ kura çekiminin 9-14 Mart 2026 haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?
TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz yayımlanmadı.
Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak.
Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak kazanacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.