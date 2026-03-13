TOKİ İstanbul kura tarihi ve başvuru kabul/red listesi: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut projesinin kura sürecinde sona yaklaşıldı. Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Bilindiği üzere proje kapsamında megakentte 100 bin konut inşa edilecek. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Bekleyiş sürerken TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte 2026 TOKİ İstanbul kura tarihi ve isim listesi...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Hatay gibi en çok konutun inşa edileceği illerde kuralar tamamlandı. Kura maratonu İstanbul ve Çorum’da yapılacak çekilişlerle sona erecek. TOKİ İstanbul kurası öncesinde başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesini paylaştı. Bu gelişme sonrası İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, TOKİ İstanbul kura tarihi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar, kura çekimine katılmaya hak kazandı. Reddedilenler listesinde yer alanlar ise başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK? BAKAN KURUM AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.
Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişinin Mart sonuna kadar yapılması bekleniyor.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.